近日呼吸道傳染疾病疫情升溫，腺病毒、流感和新冠肺炎3種病毒肆虐，一名網友表示，最近經過耳鼻喉科診所，掛號人潮大爆滿，還沒開門就一堆人在排隊，晚上6、7點就額滿停止掛號，他嚇壞「最近到底怎麼了？」許多網友表示「前2個禮拜感冒，診所也是爆滿」、「流感真的超強，口罩要戴。」

一名網友在批踢踢發文表示，最近經過耳鼻喉科診所，發現掛號人潮大爆滿，他前幾天去拿藥，晚上6、7點就額滿停止掛號，外面等看診的老中青都有，幼兒也一堆，看醫生至少要等2個小時，醫生看到營業時間結束還在看。原PO直呼「最近到底怎麼了啊，大家附近的診所也是這樣嗎？」

許多網友也有同感「我家這邊診所每天人都很多」、「昨天經過看到也有嚇到，還以為這家診所是名醫」、「我前2個禮拜感冒，診所也是爆滿」、「流感真的超強，口罩要戴」、「每年都是這時候感冒啊」、「最近病毒超強，跨年和朋友出去玩，4個有2個中新冠。」

也有網友說「兒科診所更誇張，還沒開門就在排，以為在排福袋」、「這種很容易一人中獎全家分享，特別是小孩在幼稚園階段的，根本是毒窟啊！」

疾管署發言人羅一鈞上周表示，接下來3周流感和新冠疫情都會持續上升，估計流感在春節前，單周就診人次上看15萬人，恐創同期次高。