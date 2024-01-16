服役18年的潘姓陸軍上士，2016年在外島服役期間曾拿「肌樂」狂噴某下士的下體和肛門，並遭拍攝上傳媒體被記大過一次，但他未記起教訓，2021年在營區寢室不當觸摸他人鼠蹊部及生殖器等隱私部位，，軍方核定他不適服現役退伍，他不服提告請求撤銷，台北高等行政法院認為軍方處分沒有違誤，也沒有違法，判決駁回，可上訴。

國防部陸軍司令部認為潘男平日生活考核並無特別的工作表現及績效，其身為資深高階幹部在軍中服務長達18年，應深知長官三令五申提醒，恪遵軍紀及兩性營規、性別分際要求，其卻無法謹記在心，以身作則，自我約束力不佳，肇生性騷擾案件於懲罰後，仍沒有向被害人道歉，人評會中也無明顯悔意。

軍方指出，潘男在2016年3月份外島服役期間，營內肇生不當行止，戲謔他人，並遭拍攝上傳媒體，其身為幹部非但未能制止，甚至共同參與，違反國軍軍風紀維護實施規定甚明，經核予大過1次懲罰，但他記取2016年遭懲處之教訓，迄2021再次違反性別互動分際，屬高風險人員，無法保證其不會再犯。

軍方表示，潘男此次違反性別互動分際事件行為，遭宜蘭地方法院依因公務關係受自己監督之人，利用權勢為猥褻罪，判處有期徒刑5月，足證潘男不適服評鑑結果及處分核定退伍與法院判決並無違誤。潘提行政訴訟，遭判決駁回。