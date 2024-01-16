胡塞武裝組織發言人Nasruldeen Amer向半島電視台表示，由於美國和英國上周對葉門發動襲擊，這兩國的船隻已經成為該組織的「合法攻擊目標」，「這艘船不一定得前往以色列，我們才會鎖定它；它是美國籍就已足矣，美國即將喪失其海上安全」。

胡塞自去年底開始攻擊行經紅海航道的商船，稱此舉是為了支持哈瑪斯以及在以色列猛攻下加薩的巴勒斯坦人。最初胡塞宣稱只會鎖定以色列船隻或前往以色列的船舶。

自美英突襲葉門後，胡塞開始接連攻擊美國船舶，甚至包括美國軍艦。美國中央司令部周日宣布，美國戰機擊落一枚從葉門胡塞據點朝一艘美國驅逐艦發射的反艦巡弋飛彈。當時該美國軍艦正在紅海南方海域執行任務。稍早前，美軍宣布，胡塞部隊以反艦彈道飛彈擊中美國公司擁有並營運的乾散貨輪「直布羅陀鷹號」（Gibraltar Eagle ），但沒有人員傷亡或重大損壞報告。