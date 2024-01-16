小編今天（16）日精選5件不可不知的國內外財經大事。總統大選落幕，台股如市場所願繳出慶祝行情後，外資迅速回歸冷靜，緊盯即將到來的台積電（2330）法說會。摩根士丹利證券指出，考量蘋果3奈米製程晶片持續稀釋毛利率，加上5奈米機台轉換，台積電全年毛利率恐下探52％附近，意味公司提出的長期53％以上毛利率目標恐將失守，再拋震撼彈。

【1】大摩再拋震撼彈 憂台積電失守毛利率目標

摩根士丹利對台積電第一季毛利率的預期，在加回毛利率影響的2個百分點後，變成51.5％。然第二季毛利率可能進一步下跌，全年毛利率恐下挫到52％附近，比市場預期低1～2個百分點。

【2】陸突破美禁令 輝達晶片到手

美國2022年來對中國祭出晶片禁令與高階GPU管制似有不少漏洞，外媒表示，多所中國的大學、解放軍機構甚至政府旗下研究單位，在禁令後仍不斷招標和採購輝達晶片。

【3】台幣匯率 帶量下殺

大選後不確定因素消除，15日台股衝高大漲近百點，但股匯卻脫鉤，因國際美元指數反彈，加上外資美元買盤湧現、熱錢匯出，新台幣早盤即重貶逾1角，直接貶破31.2元關卡，匯價創近一個月新低，終場央行出手調節，貶幅大幅收斂，但收盤仍站上31.2元價位。

【4】投信買不停 15檔氣勢如虹

15日為總統大選後第一個台股交易日，投信15日買超台股22億元，累計今年來買超從未間斷達248億元。台股分析師認為，相較於外資對台股偏空及避險操作，投信動向才是長期台股的趨勢，關注有長榮等15檔投信買不停的個股。

【5】神卡出擊 信用卡排名大洗牌

得「神卡」者得天下。2023年信用卡神卡攪動市場排名，由於台北富邦銀行8月後開始發行Costco卡，去年全年刷卡金額及流通卡數、有效卡數冠軍都改由中信銀行拿下，國泰世華銀則在全年刷卡金額、玉山銀是流通卡數、北富銀為有效卡數的第二名，聯邦銀行則躍居全年刷卡金額第六大。