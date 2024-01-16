耳鼻喉科醫師吳昭寬日前分享，有一位患者口臭半年，一直以為是扁桃腺結石造成，常伸手到嘴裡挖結石卻挖不掉，結果就醫檢查發現是一顆約3公分的腫瘤，確診為舌扁桃體癌第二期，也就是口腔癌。

吳昭寬日前在節目「醫師好辣」表示，這名50歲患者有口臭問題長達半年，因妻子催促而到醫院檢查，不過患者一到診間就表示，會口臭應該是「扁桃腺結石」的關係。

吳昭寬說，患者的妻子說丈夫經常伸手摳口腔，患者解釋是因為想把扁桃腺結石通常摳出來，但也坦承嘴裡有顆東西怎麼都摳不掉，而且摳完手上還有血絲。最後吳昭寬檢查發現，患者口腔右側舌根有一顆約3公分的腫瘤，安排切片化驗，結果是舌扁桃體癌第二期，俗稱口腔癌。

吳昭寬指出，患者的口腔腫瘤化驗後，發現和感染「人類乳突病毒」有關；他提醒，有台灣的研究發現，高達8成民眾有機會感染人類乳突病毒，提醒施打HPV疫苗預防感染。