「帝寶名媛」李珍妮去年11月參加王姓富商邀約餐會時，與房地產名媛王子苓、前主播李雅楹起口角，飆罵兩人是「做雞的」，讓王子苓、李雅楹憤而提告；如今李珍妮再被爆料，當天請吃飯的富商是王子苓介紹給李珍妮的，更直言李珍妮將對方當自己男友，對方不認卻對她們發脾氣。

根據《鏡週刊》報導，據傳當天請吃飯的王姓富商，雖已高齡80歲，但喜歡邀請好友聚會，而王子苓透露，是自己將王姓富商介紹給李珍妮，但不過李珍妮卻稱自己是該富商的女友：「她（李珍妮）就是自己幻想是王姓富商的女朋友，人家根本不認她，人家有家庭的呀」。

此外，李雅楹表示，由於自己是從事媒體業，本就有許多餐敘，自己根本不認識李珍妮，直言：「要是我知道她（李珍妮）去，我就不去了」，結果當天竟被對方怒罵，導致她心情受到影響；至於李珍妮跟王姓富商的關係，她則表示「他們有一些很親密的關係」，但王姓富商不想插手女人吵架的事情。

而對於李雅楹的指控，李珍妮目前暫未回應，令外界霧裡看花，不知真偽。