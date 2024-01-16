最近多位名媛李珍妮和王子苓、李雅因餐敘口角鬧出風波，導致遭提告加重誹謗，女星歐陽娜娜曾經也曾捲入名媛風波，她昔日與耀萊集團董事長綦建虹的女兒綦美合是閨密，綦美合對名導陳凱歌的兒子陳飛宇有好感，並請歐陽娜娜牽線，沒想到歐陽娜娜竟與陳飛宇傳出戀情，令閨密氣炸將她踢出群組。

陳飛宇因拍電影《秘果》和歐陽娜娜結緣，傳出陳飛宇當時就被女方的電力給迷倒，常常使出送禮、關懷呵護攻勢，直到去年男方在節目自彈自唱了一首約翰梅爾的歌，被問到為何要選這首歌，他直接回：「因為這是我最喜歡的女生的偶像的歌！」間接向娜娜告白，兩人戀情越傳越烈，頻被抓包帶情侶用品。

綜合陸媒報導，外性帥氣的陳飛宇，也吸引了身家超過5百億的耀萊集團董事長綦建虹的女兒綦美合，綦美合因與歐陽娜娜是閨密，曾請託歐陽娜娜幫忙牽線陳飛宇，無奈男方眼裡只有歐陽娜娜，完全不理綦美合，讓她氣到聯合其它閨密將歐陽娜娜踢出姊妹團。

如今歐陽娜娜回歸波士頓校園生活，仍兼顧演藝事業，一口氣推出兩張實體專輯：首張國語專輯《The Star 初星》和原創英文專輯《Live Today》，歐陽娜娜分享自己緊握每一刻、珍惜每個當下的理念，「享受永遠新鮮的今天，無論世界有怎樣的未來，都要過好每個當下與晴天，用力珍惜今日的晴朗。」