日前才發生台灣23歲男大生到日本滑雪，摔倒撞傷頭部後不幸死亡的消息。昨（15）日又傳出有一名41歲台籍男子，在北海道滑雪時疑似偏離滑道、墜入溪流，經送醫搶救後仍宣告不治。

北海道放送報導，這起意外發生在15日上午，41歲的李姓男子與妻子在北海道留壽都村一處度假村玩單板滑雪，妻子在中午左右發現丈夫失蹤，後來一名在附近滑雪的外國人通報度假村，表示有一名男子一頭栽進溪水，園方趕緊聯絡巡邏和消防隊到場救援。

警方表示，李男的頭、臉部受到重創，送醫後仍宣告不治。詳細情形警方目前正在深入了解中。