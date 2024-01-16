2024總統選戰剛結束，各界已開始聚焦下屆國會龍頭選舉。精神科名醫沈政男直言，民眾黨主席柯文哲親「雙黃」遠「壁如」，前景堪慮。沈提到，白營準立委黃珊珊、黃國昌和柯文哲本身都是「離心型」的政治人物，單打獨鬥很厲害，但要跟人共事與合作，難上加難，柯文哲「親雙黃遠壁如，前景堪慮」。

沈政男今（16）日在臉書發文提到，民眾黨立委候選人蔡壁如這次在台中選立委，把對手蔡其昌嚇出一身冷汗，因為蔡其昌上屆立委的得票率高達六成多，一開始根本不把蔡壁如放在眼裡。當然，一部分必須歸功於台中的藍白合，以及台中市長盧秀燕拉抬了藍營整體台中選情，但蔡壁如很拚，也有不少斬獲，是不爭的事實。

而針對蔡壁如選後馬上說「要留在台中發展」，沈政男推斷，聽起來好像對台中很鍾情，其實恐怕是因為「台北也沒有她的位置了！」沈指出，柯文哲與蔡壁如關係生變，大概有三年了，民眾黨內外大家都知道，但原因為何就不足為外人道矣，且在蔡壁如被疏遠之後，來了黃珊珊，還有其他幕僚，最後又來了黃國昌，如今柯文哲身邊已有了雙黃，當然蔡壁如就更不可能回到柯文哲身邊了。

沈政男認為，這是很可惜的事情！須知蔡壁如的學經歷與人設或許沒有雙黃光鮮亮麗，但跟隨柯文哲多年，了解柯的個性，既是秘書，也是保母，更是阿北的情緒穩定劑，「可以為柯文哲引缺揚優，讓他展現更好的自己，竟然柯文哲親雙黃而遠壁如」；反觀蔡壁如，她是「凝聚型」，不只可以穩定柯文哲的情緒，也可以穩定民眾黨的軍心，扮演類似教母的角色，這其實是民眾黨目前最欠缺的人物。

分析藍白合過程，沈政男直言，民眾黨就是蹦蹦跳跳、毛毛躁躁，給人翻起翻倒的印象，而選舉結果也證明，他們犯了好多錯誤，弄了四年結果只是增加三席立委，其他什麼也沒有。沈說到，「講一點就好：為什麼主帥跟人談判協商，都還沒宣布結果，幕僚就在旁邊掉淚？幕僚應該喜怒不形於色，這是非常基本的工作倫理，民眾黨卻是反其道而行，其結果就是黨內哭成一片給大家看。」

沈政男強調，若蔡壁如還在白營決策中心，可能就不會發生這樣的事了，「且以目前這樣的幕僚組合，柯文哲四年後可能還會再犯同樣的錯誤，另接下來就要選舉立法院正副院長，大家原本猜測藍白合，國民黨推韓國瑜選院長，跟民眾黨交換雙黃當副院長，結果民眾黨選後馬上出手說，人選不重要，先做改革！然後就列了幾點改革要求，也說要看看藍綠推出什麼候選人。」

對於民眾黨的訴求，沈政男給國民黨1個建議，「這樣的要求，聽聽就好，不必馬上隨之起舞，因為雙黃這類政治人物就是這樣，永遠都會發現別人有很大的問題，然後在那邊把小事情講成太離譜。」