台股今（16日）以17523.78點開出，隨後下跌超過120點，權值股台積電挫低6元，觸及580元，聯發科下跌10元，觸及912元，選後行情並未發威，重返萬八還要再等等。

美股四大指數漲跌不一，道瓊下跌118.02點（或0.31%）至37592.98點，那斯達克指數漲2.56點（或0.02%）至14972.76點，標普500指數小漲3.59點（或0.08%）至4783.83點，費城半導體指數跌15.48點（或0.38%）至4052.42點。

台股昨（15日）上漲33.99點，收在17546.82點，成交值2859.32億。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超87.26億。自營商賣超18.52億，投信買超22.13億，外資及陸資賣超90.87億。

昨無明顯總統大選後慶祝行情，主要由軍工、綠能、生技及AI族群領頭，觀察能源政策、產業政策、社會福利及外交國防等概念股能否挾著利多向上衝，率台股大盤重返萬八。

工商時報報導，元大投顧分析，台股選後回歸基本面，短線而言，首季屬傳統淡季，行情缺乏基本面利多，加上財報季登場，2023年第四季匯損將影響企業獲利，中長期「晶創臺灣方案」為確定方向，看好半導體、IC設計、網通與AI相關族群。