上周美國與英國聯手轟炸葉門叛軍「青年運動」（Houthi）據點，青年運動昨（15）日復仇，成功襲擊一艘行經亞丁灣的美國貨輪，這是青年運動首度擊中美國貨船，所幸並未造成人員傷亡。青年運動後續也宣布，將擴大鎖定英美船隻，使得紅海風險進一步升溫。

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）15日發射飛彈，擊中美國貨輪「直布羅陀之鷹號」（Gibraltar Eagle）。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社、英國《電訊報》（The Telegraph）報導，美軍中央司令部（United States Central Command）發布聲明表示，當地時間15日下午4時左右，青年運動發射的一枚反艦飛彈擊中名為「直布羅陀之鷹」（Gibraltar Eagle）的散裝貨船，這艘貨船懸掛馬紹爾群島國旗，由美國伊格爾散貨航運公司（Eagle Bulk）擁有及營運，所幸貨船僅輕微受損，未通報人員傷亡，貨船遇襲後繼續行駛。

On Jan. 15 at approximately 4 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi militants fired an anti-ship ballistic missile from Houthi-controlled areas of Yemen and struck the M/V Gibraltar Eagle, a Marshall Islands-flagged, U.S.-owned and operated container ship. The ship has… pic.twitter.com/gixEMaUiVT — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 15, 2024

伊格爾散貨航運公司也證實，「直布羅陀之鷹」在亞丁灣離岸約100英里（約160.9公里）處遭到「不明發射物」擊中，貨船貨艙受到「有限度的損害」，但情況穩定，並持續駛離該區域，所有船員均未受傷。

青年運動後續也宣稱犯案，青年運動發言人沙里耶（Yahya Sare'e）發布影片證實，鎖定了一艘在亞丁灣的美國船隻，強調攻擊「準確且直接」。

報導指出，這似乎是青年運動首度成功襲擊美國船隻，紅海風險進一步升溫。美英11日聯手發射超過150枚精確制導彈藥（precision-guided munitions），轟炸葉門境內將近30個青年叛軍據點，美國隔日再發動另一起規模較小的空襲行動。

青年運動另一名發言人阿莫爾（Nasruldeen Amer）接受半島電視台（Al Jazeera）訪問時宣布，由於上周英美聯手轟炸葉門，如今英國與美國船隻已經成為「合法目標」，「我們不一定只鎖定前往以色列的船隻，只要是美國船隻就足夠了」，他警告：「美國正瀕臨失去航海安全。」

青年運動先前表示，只會鎖定以色列船隻，或前往以色列的船隻。