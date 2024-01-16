知名音樂人劉家昌在大選之前常多次發表自身看法，見最終藍營挫敗，劉家昌忍了3天後，今(16日)在臉書暴走，先是批評：「國之滅亡，必有妖孽」，並指有人是牆頭草，先從新黨、親民黨、小英女孩，最後又變到民眾黨，「凡是能扯中華民國的後腿的事，她從未缺席過」，並指這回藍軍大輸，要「歸功」黃珊珊。

劉家昌點出黃珊珊錯誤之處，原因之一就是操弄民調，稱柯文哲民調排第一，讓藍白合破局，更使柯文哲有信心獨自參選，「結果是吊車尾。死的難看，反過來輸給侯友宜不止六叭（%）」，最終也是黃珊珊自己得利，得到不分區立委上位，「大家等著看好戲吧」。

劉家昌發文 。（圖／翻攝自劉家昌臉書）

接著劉家昌也批評民眾黨剛成立不久，沒資格和百年大黨國民黨平起平坐，他認為朱立倫也有錯，因為對自己黨沒自信，最終讓藍軍四分五裂，劉家昌認為柯文哲的人氣都是媒體炒作起來的，「不知道是哪個孫子？建議對柯文哲不要操作棄保，讓柯文哲日漸壯大，結果國民黨自己被棄保了，國民黨讓藍軍的大敗，令人難服。我們四百六十多萬藍軍，眼睜睜的看著國民黨被一個名不經傳的黃珊珊給玩垮了。」

最後，劉家昌說，大選已經成定局，他不願再繼續看台灣分裂，「國民黨民進黨，還要對立嗎？為了台灣好，兩大黨要團結起來了，為人民做事了」，並表示這次參選的政治人物都是說一套、做一套，「房子該拆沒有拆 ，房租該減的沒有減。土地該挖的挖了一半」，只有趙少康說到做到，呼籲賴總統要重用這類正派人才，「是為你加分的。更能展現出你做領袖的氣度」。