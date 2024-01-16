2024大選國會三黨不過半，民眾黨成關鍵少數，外界相當關注他們在立法院正副院長選舉的決定，對此，國民黨立委鄭麗文認為，由於與藍綠關係都不佳，民眾黨最終可能在立法院長選舉投給自己。

鄭麗文昨（15）日在中視政論節目《庶民大頭家》表示，選舉剛結束，藍綠白彼此間都遺留了龐大的對立情緒，藍白關係方面，國民黨桃園市議員凌濤在選後點名民眾黨立委當選人黃珊珊是戰犯，雙方持續破口大罵，並沒有因要考慮立院選舉與民眾黨合作，而有不同氛圍。

綠白關係方面，鄭麗文提到，民眾黨主席柯文哲會與民進黨翻臉是因新潮流，他在選戰期間也猛打新潮流，而現在，民進黨總統當選人賴清德是新系，雙方本就毫無互信，柯要怎麼馬上跟民進黨合作？所以她認為，民眾黨要與民進黨合作拿下立法院長的難度很大。

因此，鄭麗文研判，在和藍綠沒有互信基礎的情況下，民眾黨在立法院長選舉最有可能投自己，最後，可能就是國民黨取得立法院長。另外，鄭麗文也認為，民眾黨不會想要立院副院長，因為一來這個職位沒什麼用，二來民眾黨立委本就人少，去當副院長，就會少掉一個戰將。