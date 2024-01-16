15名來自東南亞的優秀學生，去年8月透過外交部徵選來台，對台灣所提供的課程內容感到十分豐富。其中2人已考上北醫大研究所，另有4人正在報考，未來都將續留進修。日前他們穿上復古服飾，體驗大稻埕商圈，對具有悠久歷史的老台北，印象深刻。

來自緬甸的阮玉婷，父母親是台灣華僑，會說流利中文。她來台近半年，對台灣的圖書館最感興趣，「只要用電腦就能輕鬆借閱，非常方便有效率」。阮玉婷打算報考北醫大的牙醫學系碩士班，學成後希望留在台灣工作，或返國當牙醫。

在菲律賓主修「職能治療」、大學剛畢業的黃嘉玲，對北醫在AI醫療方面的應用感到驚艷，希望未來可拓展到兒童職能治療領域。結業後她打算先回菲律賓工作，再來台灣或赴美國進修。

台北醫學大學進修推廣處處長趙振瑞表示，北醫新南向專班的最大特色，是融入文化探訪及文化體驗，且全程安排導遊或講師講解，帶學生走訪各地景點，包括九份茶館品茗、平溪老街放天燈、大稻埕穿旗袍、嘉義阿里山看日出，以及夜宿屏東海生館等。