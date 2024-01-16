稍早前美國中央司令部（U.S Central Command）宣布，葉門胡塞（Houthi）部隊以反艦彈道飛彈擊中美國籍乾散貨輪「直布羅陀鷹號」（Gibraltar Eagle ），但沒有人員傷亡或重大損壞報告。

直布羅陀鷹號船東、總部位於美國的Eagle Bulk Shipping表示，該貨輪在亞丁灣外約100英里處遭不明飛彈擊中導致貨艙起火，但損壞情況有限，船上亦無人員傷亡。該公司並表示直布羅陀鷹號仍繼續航行任務。

由於紅海緊張局勢不斷升高，越來越多貨櫃船不得不停駛通往蘇伊士運河的紅海航道，轉而繞道航程較長的非洲好望角。

蘇伊士運河是從亞洲與歐洲之間最快的貨運航線。

根據周一的船舶追蹤資料，為了應對紅海不斷升級的衝突，至少有15艘油輪改變航道。

路透社報導，來自高層的消息人士透露，全球第二大液化天然氣出口商卡達能源公司（QatarEnergy）亦加入避開紅海的行列。

LSEG船舶追蹤資料顯示，卡達的Al Ghariya、Al Huwaila和Al Nuaman液化天然氣油輪在拉斯拉凡港（Ras Laffan）裝載並駛向蘇伊士運河，但已於1月14日停靠在阿曼（Oman）。而正在返回卡達的Al Rekayyat號則在1月13日停在紅海某處。

該卡達能源的消息人士透露，暫停該航線是為了等待安全建議，如果通過紅海仍不安全，我們將繞道好望角。

卡達政府和卡達能源尚未回應媒體置評請求。

隨著貨輸停駛紅海航線或改道，部分供應鏈已經受到影響。

日本第四大汽車製造商鈴木（Suzuki）宣布，紅海航道遭到攻擊導致日本製引擎延遲到貨，該公司位於匈牙利的工廠將停產到1月21日。

此前，特斯拉和Volvo也因為缺料問題相繼宣布歐洲部分產線暫時停擺。

不過能源市場受到影響似乎相對有限。LSEG數據顯示，歐洲基準天然氣價格周一下午走低，且油價下跌約1%。倫敦布蘭特期油上周上漲2%，但由於紅海衝突對原油產量的影響有限，使市場湧現獲利了結賣壓，周一布蘭特期油收跌0.2%，報每桶78.15美元。美國市場因國定假日休市，紐約期油電子盤一度重挫2%，目前跌幅收斂至0.5%，報每桶72.30美元。