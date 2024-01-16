台灣有不少美食小吃，一名男子在臉書社團發問，哪樣食物吃過一次就不想再吃？文章吸引大批網友熱議，許多人直接聯想到鹹豆漿，指鹹豆漿賣相宛如廚餘，口感吃起來也很噁心，嘗試過一次就再也不吃。

原PO前天（14日）於《爆料公社》發文詢問，有什麼食物是吃過一次就不想再嘗試的？貼文吸引逾2千人討論，多數人點名鹹豆漿，鹹豆漿在豆漿裡加入榨菜、肉鬆、油條、蝦皮及蔥花，並用少許的鹽、白醋和麻油調味，最後再用辣油和香油提味，由於醋會使豆漿內的蛋白質產生凝固，整碗豆漿凝聚成細碎的豆花狀。

鹹豆漿是中南部常見的早餐選擇，較不受北部民眾青睞，原因多半是鹹豆漿賣相不佳，看起來像廚餘，口感也很噁心，吃過一次就直接列入「拒絕往來。」

其他人分享其他食物，包括一般民眾最排斥的香菜、芋頭、苦瓜、三色豆、納豆、榴槤、秋葵等，還有不少人提到煮熟的番茄料理，像是番茄炒蛋、番茄蛋花湯，直呼「煮熟的水果吃起來太噁心了。」