一名男網友當爸爸了，他在臉書社團「匿名公社」PO文表示，之前因故分手之後，得知前女友生一個兒子，經過DNA親子鑑定後，確定小孩是他的種，現在他在苦惱該給多少扶養費，想問問網友的意見，他目前一個月薪水是6-7萬，若在六都生活應該給多少前才適當？若一個月給5000元可以嗎？

網友留言表示，「沒良心的男人，尿布錢跟奶粉費用和他們住的房租，你負擔區區5000良心在哪？」、「5000⋯，我的貓兒子一個月都不只要花費5000了！你要不要聽聽自己在說什麼！」、「敢射就敢養啦，5000，你好意思？沒一點責任？」

「還會想說給5000算不錯，有些垃圾連1毛也沒給過」、「賺6到7萬，給五千….你可以不用給，小孩媽媽自己養就好了，不需要你這個爸爸」、「如果你兒子以後不想養你，千萬要記得今天開的價碼。」

也有網友實際分析表示，「實務上的扶養費計算，通常都採用行政院主計總處公布的各地區平均每人每月消費支出，作為衡量計算離婚子女扶養費行情的基礎，各縣市平均月消費金額約落於2萬至3萬之間，但父母都應盡到扶養義務，一人一半，所以至少要1萬～1萬5左右，當然如果你能力比她好，要多付也沒關係。」