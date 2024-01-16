前民進黨黨主席施明德去年12月中旬傳出肝癌復發，多次送醫，於1月15日病逝，享壽83歲。施明德早年曾接受採訪，提到自己是在36歲時發現B肝帶原，接受定期追蹤。60歲時，曾在一次門診追蹤發現肝臟有0.7公分的黑點，高度懷疑是肝癌，接受酒精注射治療。近期再度傳出肝癌復發，經治療後仍不幸病逝。肝基會提醒民眾，面對肝癌的不二法門，就是在腫瘤還沒有長大，出現症狀之前就先找到它，建議年滿40歲以上民眾，每年都應該養成做腹部超音波檢查的習慣，早發現、早治療，避免遺憾。

施明德先生的許多親友因為肝病、肝癌與世長辭，因此他早年時常參與肝基會宣導活動，以自身經歷喚起民眾對肝病防治的重視。台灣在民國73年開始對新生兒施打B型肝炎疫苗，39歲以下的新一代台灣人，大都受到B肝疫苗的保護，只有1％的人受到B型肝炎的感染，成為B肝帶原者，但在民國73年以前的舊台灣人，包括施明德先生在內，100人之中就有6人成為B肝帶原者，將來就容易發展成肝硬化、肝癌。

根據估計，目前台灣B型肝炎帶原者約有150萬人，C肝感染者約40萬人，其中每年約有7000人死於肝癌，5000人死於肝硬化。由於肝臟內部沒有痛覺神經，因此肝癌初期都沒有症狀，等到有症狀大都是肝癌末期了。

肝基會表示，定期做腹部超音波檢查，以早期發現肝癌是很重要的，尤其肝癌即使手術切除或電燒治療過，其餘的肝細胞仍很容易再長肝癌出來，所以更必須保持每3至6個月定期抽血驗胎兒蛋白及做腹部超音波檢查。肝基會董事長許金川也提醒，面對肝癌的不二法門，就是在腫瘤還沒有長大，出現症狀之前就先找到它。

3年前，肝基會開始積極推動「今年超了沒？」全民腹超總動員，希望讓腹部超音波檢查成為新全民運動，以避免肝癌太晚發現。肝基會呼籲有B、C型肝炎患者至少每半年接受1次腹部超音波檢查，也建議年滿40歲以上民眾，每年都應該養成做腹部超音波檢查的習慣。