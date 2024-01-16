2024大選落幕，國民黨總統選戰落敗，黨主席朱立倫被指應下台負責。資深媒體人陳揮文也直言，國民黨即便立委席次增加，但總統選舉就是輸了，不解朱立倫戀棧什麼？陳揮文也呼籲國民黨要參選2028總統大選的人不要帶職參選，且自己要當黨主席。

陳揮文昨（15）日在政論節目《新聞大白話》中指出，總統選舉國民黨輸了，雖立委席次增加但有什麼用？且2028國民黨總統人選可能是台中市長盧秀燕或台北市長蔣萬安，而不是朱立倫，若如此，朱立倫為什麼要一直當黨主席？在戀棧什麼？

陳揮文提到，這次總統大選，從徵召、提名、藍白合等爭議，朱立倫都要負責，且侯友宜最終是靠著趙少康和韓國瑜才提升至第二名的位置，因此沒有完成政黨輪替，就是國民黨的失敗。

此外，針對2028總統大選，陳揮文也呼籲國民黨派出的人選不要再帶職參選；另外，這個人選要自己當黨主席，因為這次賴清德也是民進黨主席、柯文哲是民眾黨主席，反觀侯友宜卻不是。