警政署長黃明昭（左）頒發獎金給予礁溪派出所巡佐呂適宇（右四），以及員警員警鄭博宇（右三）、鄭珮廷（右二）、林煥傑（右一）等4人。（李忠一攝）

宜蘭縣礁溪發生一起路人槍擊事件。宜蘭警方獲報，一名男子擄走女子後藏身在信義路上某家旅館，於是動員大批警力前往攻堅營救，未料擄人的男子卻開2槍與警方駁火，警方立刻還擊10槍，造成歹徒身中2槍，目前已送醫急救中，至於女子則順利獲救，目前案發原因正由警方釐清當中。

42歲黃姓男子疑因債務糾紛擄走1名女子後到礁溪某家日租套房投宿，被害女子的友人今天（16日）0時許向警方報案，礁溪派出所巡佐呂適宇等4人前往旅館，救出受害女子後，黃男向員警開3槍，警方還擊7槍，黃男身受2槍送醫，警政署長黃明昭前往礁溪分局，肯定員警保護民眾安全、臨危不亂。

警方初步調查，黃男與受害女子因債務糾紛，受害女子在桃園遭設局誘騙後，被強押到礁溪某社區日租型套房討論還債事宜，經被害人趁隙通知友人協助報案，礁溪警分局礁溪派出所巡佐呂適宇以及員警林煥傑、鄭博宇、鄭珮廷獲報前往。

呂適宇小心地進入旅館後，黃男正在洗澡，受害女子用手勢暗示黃男身上有槍，當呂適宇要進入浴室時，黃男發現不對勁，持槍衝出，還向警方開2槍，警方隨即退出，黃男被堵在走廊時，又向警方開1槍，但卡彈未擊發。

呂適宇等4警開槍還擊，前後共開7槍，黃男右肩、左腿部中彈，警方逮捕後送醫，無生命危險，4名員警均安。

黃明昭今天前往礁溪警分局，發放獎金給予呂適宇等4警，黃明昭鼓勵員警大膽用槍，並聽取呂適宇等人報告破案經過，呂適宇坦言，從警以來也是有開槍過，但與歹徒「對轟」卻是首次，也有其他員警直呼「要去拜拜！」

黃明昭表示，在《警械使用條例》修正過後，現在用槍使用時機明確，如果產生訴訟問題，會由警政部門做代理訴訟程序，不讓同仁獨自面對司法問題；如果產生重大傷亡，也會由調查小組就當時情況作客觀公正的調查，以保障同仁用槍。

警方調查，一名年約40歲的黃姓男子疑因債務糾紛，擄走一名女子後到礁溪某旅館投宿，警方獲報後前往救人，順利救出遭擄女子，從被害女子口中獲悉，黃男持有槍枝，警方不敢大意，黃男向警方開2槍並衝出旅館，員警並未中彈，警方開槍回擊，黃男中2槍送醫，警方稍後將對外說明。