孔慶翔（William Hung）於2003年參加《全美偶像大賽》（American Idol）海選，雖然唱起歌來五音不全，仍讓他從由美國紅到港台，但他近日接受外媒訪問，自爆三年前放棄正職，變成全職撲克賭徒，更因為沉迷賭博而導致婚變，幸好現在他已戒賭，更迎來第三段婚姻。

孔慶翔昔日因好玩試鏡《全美偶像大賽》，竟因歌藝不精、舞藝不佳成為最佳笑果，播出後就一炮而紅，不過他走紅的時間也相當短暫，回香港跟知名演員薛家燕合演《花街歡樂坊》，票房慘淡觀眾不買帳，出了3張專輯銷量也不佳，便在政府機關工作。在感情方面，他跟第一任妻子相識半年就結婚，但婚姻僅維持10個月，在2014年第二次結婚，最後亦離婚收場。

'American Idol' Alum William Hung's Marriage Imploded amid His Gambling Addiction. How He Survived Rock Bottom (Exclusive) https://t.co/VfS1yppm8D — People (@people) January 14, 2024

孔慶翔近日接受美國雜誌《People》訪問，自爆三年前放棄了正職，成為職業賭徒：「本身工作後剩餘時間都會賭，然後覺得自己好到可以往這方面發展，賭錢比我正常工資高好多，好一段時間做得不錯。」但他發現自己沉迷賭博，「我擅長玩撲克，但後來我變得貪心， 開始涉足賭博體育，我現在了解我不應該做這些事情，但我還是做了，而且我亦為此付出代價，我離婚了。」

William Hung, viral "American Idol" contestant, in recovery for gambling addiction https://t.co/zSwrck7uX4 — ABC 10News San Diego (@10News) January 15, 2024

之後孔慶翔決心戒賭重返舊工作崗位，去年更與第三任太太Hannah結婚，他表示正與另一半努力「造人」，又指雖然仍對幕前演出有欲望，但目前以安穩、照顧家庭為主。