美國前總統川普15日贏得愛荷華州共和黨黨內初選，為11月在總統大選中對決拜登立下重要一步。

美國共和黨總統大選黨內初選開跑，由愛荷華州於昨（15）日晚間率先起跑，各大媒體與民調機構預測，美國前總統川普贏得愛州黨內初選，為他於11月代表共和黨出戰拜登立下重要一步。

綜合美聯社、路透社、《紐約時報》（New York Times）報導，美國愛荷華州15日晚間舉行共和黨總統候選人黨內初選，美聯社、艾迪生媒體研究機構（Edison Research）等皆預測，川普拿下第一高票，贏得愛州黨內初選，前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）及佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）競逐第二名。

艾迪生媒體研究機構預估，川普拿下壓倒性勝利，得票率達51.9％，迪尚特獲得20.7％選票，海利拿下19％支持率。各候選人的得票率將隨著選票不斷開出而變化。

這是川普在共和黨黨內初選中奪下的首勝，也是他可能第三度代表共和黨出征美國總統大選、於11月二度對決民主黨拜登的重要勝利。

路透社評論，儘管面臨4起官司，甚至可能在11月5日總統大選前被定罪，川普在愛州獲得壓倒性勝利，將進一步強化他是唯一能與拜登對決的共和黨人的看法。

愛州共和黨選民15日晚間頂著攝氏零下34度的低溫，前往當地1600個設立在學校、教堂、社區中心的投開票所投票，被美聯社形容為冒著會危及生命危險的低溫及危險的開車條件參與投票。

共和黨下一場黨內初選在23日，於新罕布夏州（New Hampshire）舉行。