神盾擬以現金及神盾發行新股為對價之股份轉換，取得乾瞻科技已發行百分之百股權，本案總價金約47億元，暫定113年7月1日為股份轉換基準日。神盾看好與乾瞻科技的合併可以發揮「魚幫水、水幫魚」的效應。

神盾看好在此案完成後，藉由乾瞻的先進製程IP，結合神盾聯盟內安國的ASIC Design Service，以及後段APR具先進製程從3奈米、5奈米到成熟製程皆有團隊，並可支援CoWoS 2.5D/3D，有助於神盾聯盟打造先進製程端到端(End to End)的IP/ASIC平台，以研發水平化、銷售垂直化的IC設計及完整化IP/ASIC平台。

神盾近2~3年來透過持續的垂直水平整合，壯大在半導體產業的實力，現階段整併效應已經逐漸浮現，也看好集團營收3年成長1倍、5年成長3倍。就神盾家族個股來說，也自去年11月底開始，陸續掀起一波強勁漲勢，成為台股盤面重要的多頭指標。