主持天后小S和老公許雅鈞育有3個女兒，分別是大女兒許曦文（Elly）、二女兒許韶恩（Lily）、小女兒「許老三」許曦恩，昨(15日)小S發文透露參加了大女兒18歲生日宴，可見Elly穿著細肩帶長禮服，頭上戴著類似電影《大亨小傳》時代的裝飾，火辣身材全都露，小S則發文坦言有時其實她身為人母在耍帥，但已經逐漸因為孩子長大感到寂寞。

小S昨發文說：「我的大寶貝Elly 18歲了，我一定得放手！讓她憑自己的力量感受這個世界～但記得媽媽永遠愛你、支持你！」似乎暗示可能孩子要準備出國讀書，對此，網友回應：「媽媽好會生」、「18可以一起喝紅酒了嗎？」、「哇Elly這個扮相好美」、「真的不敢相信，從不敢相信小S生小孩開始到這個小孩都18歲了」。

在小S的三個女兒中，大女兒Elly曾被說最有氣質有張高級超模臉，二女兒則曾被網友說像林志玲，讓小S自己也曾開玩笑坦言不解，近期她在節目中，回憶有次帶大女兒出門遇到長輩，對方問：「這大的還小的」，小S回應是大女兒，長輩竟沒禮貌說：「我就記得老二比較漂亮。」讓小S當場氣炸，更不捨Elly露出受傷表情。

小S說，當時真的很想出手打這位長輩，「長輩真的很喜歡口無遮攔！」但其實Elly遺傳到媽媽的好基因，過去也多次受邀登雜誌封面，被讚已經有小S的架式，不僅會拍照，也有小S的舞蹈天分，曾獲團體現代舞金牌，還會許多困難舞蹈，被網友看好可以繼承母親衣缽出道。

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