大多數人越活越世故，但有些人單純、善良，越活越年輕，《搜狐網》盤點十二星座，其中3星座智商高、心態好，歷經生活磨練之後，內心依然清澈，知世故而不世故，保有那份難得的童真。

▌射手座

射手始終保有一顆童心，是因為他們不願與世俗同流合污，在射手的價值觀裡，所謂的成功就是要活出自我，在很多情況下，就算看穿很多人的虛偽和世故，也會看破不說破，他們總願意相信事情會往好的方向走，射手年輕時讓人覺得就是個孩子，老了之後也會是個老頑童，越活越年輕。

▌獅子座

和獅子在一起，最大的感受就是開心，不管年紀多大，他們會放肆大笑，神采飛揚，在獅子的認知裡，他們追求自我心中的夢想，不在意別人的評價，隨時可以和情人賣萌撒嬌，像個孩子似的大聲哭笑，獅子對待別人真誠而坦然，像個孩子一樣沒有城府，因為他們不屑於耍心機。

▌雙子座

雙子總是對外界充滿好奇，不管年紀多大，都不影響他們尋找生活的小驚喜，他們善良而富有同情心，單純有如少年一般，看到令人難過的事情，會流下熱淚，看到令人開心的場景，也會不顧任何人的看法，拍手叫好，雙子非常有少年心性，他們童心未泯又喜歡交朋友，總是能和朋友一起發現很多樂趣。