冷冽冬日，不僅中老年人、乾燥敏感膚質或異位性皮膚炎者容易發生「冬季癢」，甚至一般人平時飲食保養不足，偏好攝取辛辣刺激食物，或皮膚缺少膠原蛋白及水分，也容易遭遇「冬季癢」問題。台南市立醫院營養師詹蕥顄建議，除了藥物治療外，適當的飲食調養也能有助改善「冬季癢」。

詹蕥顄指出，許多人冬天都喜歡泡湯或洗熱水澡，但過高的水溫可能引起皮膚不適，沖泡的時間過長，也容易導致皮膚表面脂質流失，使皮膚變得更加乾燥和發癢，皮膚皮脂分泌減少，加上水分流失快，容易引發「冬季癢」，又稱為「缺脂性皮膚炎」。

詹蕥顄認為，攝取富含膠質的食物能保養皮膚改善「冬季癢」。其中，動物性膠質食物，包括豬腳、雞爪、雞皮、豬耳朵、海蔘等；植物性膠質則以水溶性纖維和粘性物質（多醣體、醣蛋白）混合為主，具有整腸、通便、降血脂、保溼等生理功能，如白木耳、黑木耳、秋葵、山藥、海藻、海帶、石花菜、菇類、川七葉、皇宮菜等。

不過，詹蕥顄也提醒，相較於植物性膠質，動物性膽固醇含量較高，如每100克的豬腳，含有127毫克的膽固醇；雞爪也含有114毫克的膽固醇。唯一例外的是海參，它的膠質含量高，但脂質相對較低，且不含膽固醇。

此外，心血管疾病患者或素食者無法攝取動物性膠質，可選用白木耳。白木耳富含蛋白質、鈣、硫、磷、鐵、鎂、鉀、維他命B等多種營養素，是極好的營養補充品，還可製作成枸杞紅棗白木耳、白木耳雞湯、涼拌白木耳、酒釀白木耳等多種料理，增添飲食變化，不僅含有免疫力增強的多醣體，也富含膳食纖維，有助於抑制腸道壞菌生長、促進腸道保健，也能降低膽固醇。

另外，黑木耳、秋葵、海藻、川七、皇宮菜、菇類等食材也富有的膠質，可利用不同食材變化菜色，如涼拌秋葵、菇菇湯、涼拌珊瑚草、昆布豆腐湯、寒天凍、薑絲炒皇宮菜等，都可以輕鬆地融入日常飲食中，作為攝取膠質的來源。