每到年底上班族最期待的就是公司舉辦尾牙，重頭戲當然就是抽獎，不過有網友在臉書社團「匿名公社」抱怨，在尾牙抽獎活動時，有同事中了現金大獎5萬元，但他覺得意外的是，中獎同事居然沒有跟大家分享喜悅，連請一杯飲料飲料示意一下也沒有，還抱怨這位同事，不懂得照顧團隊的感受，想必「吝嗇小氣」的印象會深植人心。

網友紛紛留言表示，「最討厭那種看到同事或主管抽到現金獎的時候就大喊：捐出來 ～捐出來！」、「抽到是人家的運氣，為何要請客？！沒抽到的，你們會有人湊錢分他嗎！」、「為什麼要請，不要臉。」、「誰規定中獎就要請客？你愛佔小便宜的噁心嘴臉也會深植人心的」。

「有人規定中獎的人要請客嗎?如果中200也要請嗎?況且這是他的偏財運！」、「只能說他不會做人，做人也不是大方的，但並沒有說一定要請客」、「自己有那麼可悲，連一杯飲料都買不起，背後匿名抱怨同事，在團體裡想必也是個小人」、「請你是情份 , 不請是本份 ; 是他不會做人，但你也沒資格索取跟說閒話」。

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