濕冷寒流下周襲台！氣象專家賈新興表示，下周一中午至下周三（22至24日）有寒流影響機率，且水氣較多，最冷時間預估在下周二深夜至下周三清晨，苗栗以北空曠地區低溫探7度以下。此外長期資料顯示，乾冷的天氣到1月底，農曆年前開始轉為暖濕天氣。

賈新興今早在臉書發文，明天（17日）清晨東半部及恆春半島零星短暫雨，周四（18日）午後花東及恆春半島有局部短暫雨，周五（19日）花東仍有雨， 傍晚受鋒面影響，西半部轉有局部短暫雨。

賈新興指出，周六（20日）傍晚起大陸冷氣團南下影響，中午前西半部、花東有雨，周日（21日）基隆至新北東側及東半部零星雨。

賈新興說，下周一中午起至下周三（22至24日）有寒流影響機率，下周一中午起桃園以北及宜蘭有雨，下周二（23日）苗栗以北、台中山區及宜花有雨，台東零星雨。下周三東半部多雲，下周四（25日）冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，各地天氣穩定。

賈新興表示，預估寒流最低溫是在下周二深夜至下周三清晨，苗栗以北空曠地區有接近或低於7度的機率，台北氣象站有接近10度左右的低溫。下周二中部以北2000公尺以上高山地區，不排除有降雪、結霜、下冰霰或路面結冰的機率。另外長期資料顯示，1月下旬後半乾冷，農曆年前左右開始轉為暖濕的天氣。