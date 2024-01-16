彭博社指出，2023年的經濟數據應會有進步的空間，主要是2022年尚在新冠疫情較嚴重的時期，故比較基期較低。因此，像是GDP、工業生產以及零售銷售等報告，應該會比較好。

外界認為，中國大陸應該會把2024年GDP目標訂在5%左右，不過考慮到比較基期稍高，故要達成的話需要一些挑戰。彭博社指出，假如北京政府沒有釋出更多利多政策，今年GDP有可能只有4.5%。

中國大陸國家統計局（NBSC）表訂在17日公布最新經濟數據，以CPI（消費者物價指數）來說，彭博社預測應該會下滑。其它像是進口成長持平，貸款增幅趨緩等，這些報告都顯示大陸內需市場疲弱，恐怕會拖累2024年GDP表現。

至於今年的展望，占中國大陸經濟成長動力20%的房地產相關產業，還是2024年景氣好壞的最大一個威脅。為了經濟成長，北京政府大力支持基礎建設，希望能平衡房地產在扯後腿。花旗預估，今年基建投資成長率可望從2023年5.8%附近，大增至約8.5%。

瑞銀上周曾表示，若大陸房地產市場無法回穩又再度惡化的話，房價有可能進一步走跌，家庭信心恐怕會受到影響。目前不清楚新房開工數字何時會反彈，但日後有愈來愈多的房子蓋好，估計也有更多的屋主想要脫手，在房屋供給量充裕下，市場的選擇就不一定只有新房，還有中古屋。

彭博社指出，很少直接補貼家庭的中國大陸，還有不少利空要處理，例如就業市場不確定，還有房價走低等，況且消費也沒有很強勁，就算豬肉與能源售價反彈，民眾缺乏信心下，通貨緊縮的情況還是會出現。

大陸2023年一整年的出口，曾出現7年以來首次下滑後，2024年應可回穩，主因是全球半導體需求開始回溫。不過，與主要貿易夥伴在電動車等，不同產業上競爭激烈的情況可能會加大

澳洲外資麥格理日前表示，大陸政策制定者需採取果決方式來扭轉房地產現行局面。不妨可參考2008全球金融海嘯發生時，央行角色已從最後放款者（lender of last resort），轉變成最後買入者（buyer of last resort），這樣或許可以拯救這些財務出現危機的大陸建商。

法國興業銀行（Societe Generale）預估，今年若依據抵押補助貸款（PSL），應該還再提供6,500億人民幣，約910億美元的低成本融資，為公共住宅項目供應資金活水。

英文簡稱PSL的抵押補助貸款，是指商業銀行業者以抵押的方式，向人民銀行借錢，這些抵押品可能是信評高的債券資產，或是質量好的抵押品等。同時，PSL也是人行的貨幣政策工具之一。

大陸中央政府利用財務槓桿擴大對財政的刺激力道，讓債台高築的地方政府得到些許喘息的機會。經濟學家預估，因政府積極尋求重建，故這項加強財政促進成長的策略，將持續施行到2024年。

另外，人民銀行也可能保持充沛的資金流動性，以幫助銀行購買政府公債。根據了解，人行可能會允許銀行減少必須保留的現金水位，也就是降低存款準備率或RRR（存準率）。

15日，人民銀行宣布維持一年期政策性貸款利率不變，對那些預測人行可能會自去年8月以來，首次下調利率的投資者來說有些落寞。不過，若美國聯準會今年開始降息後，可能還會有更大的降息空間，藉此可稍舒緩人民幣貶值壓力。專家預估，這次維持利率不變，代表2月降準的可能性更大。