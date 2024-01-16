2024總統大選開票結果，民進黨賴蕭配拿下40.5%得票率、國民黨侯康配33.49%、民眾黨柯盈配26.46%。此一結果與民眾黨選前10天公布賴第一、柯第二、侯第三的內參民調有差異。對此，前立委林濁水嘲笑，「請問柯P，誰沒有穿褲子找到了嗎」；至於柯文哲在選後說，辭主席民眾黨會四分五裂，PTT鄉民也狠酸，「辭主席會四分五裂是什麼奇怪的政黨 」。

針對國民黨質疑，黃珊珊選前公布的民調是藍白破局、無法下架民進黨的罪魁禍首，柯文哲日前回應，「不要怪誰做不好，所有的人都是自己選的，我自己要承擔最大責任」。另方面，國民黨主席朱立倫因輔選侯友宜失利，黨內冒出要求朱辭職聲浪；但柯文哲是否應為敗選請辭黨主席以示負責？柯文哲日昨則稱，「現階段一辭掉黨主席，民眾黨就四分五裂」。

對於柯文哲的一番說法，林濁水先是開轟，柯文哲說若為敗選一請辭，這個黨就會四分五裂，「不是四分五裂，而是黨就不見了」；此外，林也針對白營民調說法嗆聲，「柯文哲說做假民調，你放心好了，選後一定會公布，到時候就知道誰沒有穿褲子！請問柯P，誰沒有穿褲子找到了嗎？」

此外，PTT鄉民對柯文哲不辭黨主席也酸，「欸欸欸，先檢討假民調吧」、「一神教，辭屁」、「黨主席是最後的浮木了，不然會失去舞台」、「辭主席會四分五裂是什麼奇怪的政黨」、「柯屁不是說制度很重要，看來民眾黨沒有制度SOP」。