維生素B群在維持身體健康與正常功能方面扮演著重要角色，但該如何吃才正確？對此，藥師鄭郁陵表示，B群大致可分成3類，各自對人體有不同的功效，像是B1、B2及B3可提神、健腦，甚至能降低阿茲海默症風險；B6、B9與B12可預防心血管疾病、改善貧血，很適合末梢血液循環不佳長者等族群補充。

鄭郁陵在《健康2.0》表示，很多人常把B群當成仙丹，認為有任何身體上的問題吃它就可解決，實際上要正確服用才有效。她提到，B群大致可分成3類，首先B1、B2及B3都和能量代謝有關，可提神、提升腦力，對於大腦運作非常重要，適量攝取可改善偏頭痛，甚至預防阿茲海默等腦部疾病。

再來B1、B6和B12被稱為神經性B群，鄭郁陵指出，可安定神經、穩定情緒，對神經發炎很有效，特別是睡前吃B12有幫助入睡的效果；最後，B6、B9與B12可預防心血管疾病、改善貧血，她解釋，這跟體內的同半胱胺酸分解代謝有關，能預防血管硬化，同時在人體合成紅血球的過程也扮演重要角色，如末梢血液循環不佳的長者，以及心血管疾病、貧血與洗腎病患等，都需要適當補充此類B群。

關於維生素B9，鄭郁陵補充，其又稱為葉酸，對於胎兒神經系統的發育非常重要，因此備孕或懷孕初期的女性可補充這類型維生素。

至於B群要什麼時間吃比較好？營養師李婉萍過去分享，有些人會在早上出門前吞顆B群，甚至就直接當成早餐，但空腹吃可能會造成不適，因此她建議，若想要精神好，吃完早餐後吃；若想助好眠，晚餐飯後吃；若怕胃痛，則選飯後吃。

敏盛綜合醫院副院長江坤俊曾說明，B群屬於水溶性維生素，理論上飯前或飯後吃吸收狀況都一樣，但還是建議飯後吃較佳，原因是B群在體內為輔酶的角色，本身沒有能量，需要有食物才能轉換成能量。若空腹吃B群，沒有食物可以轉換，就無法發揮提神效果。