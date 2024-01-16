菲律賓譴責中方在南海的行動

在台灣多數民眾選擇賴清德擔任新總統後，台灣成為中美關係潛在爆發點的命運似乎已成定局。

據《南華早報》（South China Morning Post）16日報導，長期以來，北京一直反對台灣執政民進黨的賴清德，並將13日的選舉定調為戰爭與和平之間的選擇。觀察家說，要是北京現在選擇加強對台施壓，可能促使美國做出更強硬的反應。

儘管台灣最近占據了頭條新聞，但隨著中菲律賓船隻在南海的加劇對峙，另一個熱點也在不遠處醞釀。觀察家說，由於菲律賓獲得長期盟友美國的支持，當地爆發衝突的風險大升。

北京海軍專家李杰談到最近在南海發生的衝突時說：「南海比台海更危險。」雖然他預料，賴清德勝選會激怒北京，但也指出，這程度將取決於民進黨的行動。「情況可能很危險，但是否有武裝衝突的風險，將取決於民進黨會不會進一步挑釁，做出危險舉動。」

自從蔡英文2016年當選總統，讓民進黨重新執政以來，台灣就不斷加深與美國的關係。而北京認為，這類交流是對它主權的挑戰，於是加強對台軍事施壓，尤其是2022年8月美國前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，還有去年4月蔡英文和美國前眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在加州會面後。

Taiwan or South China Sea: which is the riskier flashpoint for US-China ties?https://t.co/TQngv0IawC — South China Morning Post (@SCMPNews) January 15, 2024

中國大陸國家主席習近平去年11月警告美國總統拜登，台灣是美中關係間「最危險的問題」。而在13日台灣大選前，北京不斷痛批賴士麻煩製造者。而中方官員也不斷警告，「台獨意味著戰爭」。

諾丁漢大學（University of Nottingham）馬來西亞分校副教授巴頓（Benjamin Barton）說，賴清德勝選對習來說是挫折。他強調，賴會不會和蔡一樣受歡迎並堅定自信，雖仍有待觀察，但這對習近平來說不是好兆頭，因為他把身為領導人的信譽一部分放在駕馭順從的台灣上。

另一方面，東京國際基督教大學（International Christian University）國際關係教授史蒂芬·納吉（Stephen Nagy）說，中菲間的領土爭端使區域局勢更複雜化，而他認為，南海風險更大。他指出，菲律賓和幾十年來一直在加強國防台灣的不同，馬尼拉是區域安全架構中「最薄弱的一環」，幾乎無力反擊中方進攻。他指出，由於中國的灰色地帶和混合行動，更可能發生事故。

而美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深安全分析師何天睦（Timothy Heath）也說，台灣對中方發動台海兩棲攻擊有所準備，加上經濟實力，都比菲律賓更具優勢。