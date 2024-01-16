2024開年短短兩周，國際航空圈再度傳出飛機碰撞意外。一架隸屬於日本全日空的客機，周日晚間在美國芝加哥歐海爾機場準備起飛時，不慎撞上另一架達美航空班機，事後兩架飛機雙雙停飛，美國聯邦航空總署（FAA）正展開調查。

美聯社報導，這起事故發生在當地14日傍晚6時30分，全日空11號班機正在歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）準備起飛前往東京，不料當飛機在跑道上滑行時，左邊機翼突然擦撞停機坪上的達美航空2122號班機機尾。

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Aircraft incident



ANA flt 11 Chicago to Tokyo

clipped wing tips with

Delta flt 2122 arriving from Detroit



Taxiway Bravo near gate M2



Minor damage, reports being taken pic.twitter.com/gB5cWuWwbK — WindyCity Weather and News (@WindyCityWxMan) January 15, 2024

達美航空事後表示，該班機上的乘客正常從登機口下飛機，並未受到影響。維修技術人員正在對兩架飛機進行評估。

值得注意的是，全日空的航班為波音777，達美的航班為波音717，兩架飛機均由波音公司所製造。阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9型客機，5日才發生機艙門掉落的意外；13日全日空波音客機在飛行途中，駕駛艙窗戶出現裂縫。監管機構正針對這一連串事故展開調查。