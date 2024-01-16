大陸國家統計局日前公布31省份2023年12月居民消費價格指數（CPI），陸媒梳理發現，當月有5省份CPI同比上漲，24省份CPI同比下降，漲跌省份較上月分別增加3個和減少2個。其中，貴州、河南、山西等3省份物價連續9個月回落。

中新經緯16日報導，具體來看，黑龍江、內蒙古、河北、江西、青海5省份同比上漲；天津、安徽同比持平；甘肅、江蘇、湖北、湖南、上海、浙江、廣東、海南、陝西、寧夏、遼寧、吉林、北京、山東、河南、雲南、貴州、四川、山西、廣西、福建、西藏、重慶、新疆等24省份同比下降。

其中，貴州、河南、山西等3省份物價連續9個月回落，新疆再次「領跌」，與重慶均為下降1.3％。另從增減幅來看，天津、上海、廣西、浙江、廣東、北京、海南等7省份12月CPI數據較11月回落，上月回落省份則達到30個。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，2023年12月，CPI同比降幅收窄，主要是在上年同期價格基數下沉影響下，當月豬肉和汽油柴油價格同比降幅顯著收窄，以及電子行業周期上行，手機等通訊工具價格環比上漲，同比降幅收窄。

報導指，展望下階段物價走勢，機構普遍預計CPI同比短期仍將低位徘徊。川財證券首席經濟學家陳靂表示，短期來看，CPI預計仍將維持偏低水準；中長期看，CPI有望隨市場需求的擴大和供求關係的改善，在2024年實現溫和回升。

王青認為，在「豬週期」轉入價格上升階段、國際原油價格有望回穩等因素帶動下，CPI同比中樞有望從2023年的0.3％回升至1.3％，通縮風險會進一步弱化。

國金宏觀趙偉團隊表示，2024年CPI同比中樞或在0.5％左右，考慮到春節錯位等，1月或仍有擾動、2月回升至階段性高點0.5％左右。

華創證券首席宏觀分析師張瑜分析，以豬肉為代表的食品項供給改善相對確定；隨著居民生活進一步回歸正常和收入持續改善，出行和文娛等核心服務價格有望繼續修復，但耐用品和房租價格改善的不確定性較大。基準情形下，預計今年CPI同比約為0.5％，核心CPI同比約為0.9％。