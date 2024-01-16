2024年1月16日澎湖縣／白沙鄉公所創全國之先，在15日首發兒童春節禮金，鄉長宋萬富（右二）15日下午也蒞赤崁社區活動中心視察發放作業。（白沙鄉公所提供／許逸民澎湖傳真）

2024年1月16日澎湖縣／白沙鄉公所創全國之先，在15日首發兒童春節禮金，並透過臉書宣傳。（白沙鄉公所提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖白沙鄉公所雖然財政不佳，但今年首創「兒童春節禮金」，編列80餘萬元預算給鄉內815名0-12歲孩童，每人新台幣一千元的禮金，並從昨（15）日開始領，兒童福利獨步全台。

澎湖雖然財政收入不豐，絕大部分預算仰賴中央補助，但不止澎縣府花錢給福利不手軟，縣長陳光復去年率全國之先，發放端午敬老禮金5,000元，總計澎湖一年三節（春節、端午、中秋）每名65歲以上長者，每年就有15,000元禮金。

現在除了敬老之外，白沙鄉公所擴及以照顧及關懷鄉內0至12歲兒童為名，特定於農曆春節前發放「春節兒童禮金」，鄉長宋萬富祝福鄉內所有的小朋友們新年快樂，健康平安、幸福成長，不止羨煞澎湖縣其他鄉市有孩童的家庭，應該全台家庭都會眼紅。

昨下午到各村辦公處查看發放情形白沙鄉長宋萬富說，感受到小朋友、家長們歡樂喜悅，同時表示住在白沙真是幸福。

宋鄉長表示，對於國家未來主人翁的照顧不能少，因此在財源的規劃下，代表會審議通過，決定鄉內0至12歲兒童，自今年春節前發放「春節兒童禮金」，這是澎湖1市5鄉中的創舉，全鄉共有815名兒童受惠。

白沙鄉公所表示，凡設籍在白沙鄉0至12歲（含12歲以上未滿13歲）兒童，即民國100年1月2日以後出生，且已於113年1月1日前完成戶籍登記者，皆可由兒童父母或親屬至各村辦公處領取，請攜帶代領人印章、身分證及兒童身分證明（健保卡、身分證或戶口名簿）。