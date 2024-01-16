日本知名演歌歌手小金澤升司今(16日)驚傳病逝，享壽66歲，小金澤昇司過去是北島三郎的弟子，因拍攝口腔藥劑廣告走紅，2020年他先因酒駕事業跌落谷底，接著又罹患新冠肺炎，抵抗力變弱，最後4年幾乎淡出演藝圈，未料再聽到他消息竟是已經離開人間，令人惋惜。

據知，小金澤升司曾有一段叛逆的年少故事，父母親因經營拉麵店，沒空管小孩，便讓小金澤升司去學空手道，未料誤入歧途交了壞朋友，中學時期是師長眼中令人頭痛的不良少年，後來還隨朋友加入暴走族，多次進入警局，他曾坦言：「高中時代神奈川縣內的警察署幾乎都逗留過」。

公司發訃聞，宣告小金澤升司過世享壽66歲。（圖／翻攝自官網）

小金澤升司之後因緣際會成為北島三郎的弟子，拍了廣告後更是大紅大紫，2014年自立門戶成立自身娛樂經紀公司，但2020年發生酒駕車禍，與卡車相撞，雖沒造成人員傷亡，也未遭檢察官起訴，但已經破壞他原來的演藝形象，便決定全面停工反省。

未料後來小金澤升司的公司宣布破產，負債高達千萬台幣，2022年又罹患新冠肺炎，讓他身體狀況越來越糟，不僅罹患誤嚥性肺炎，還出現失智狀況，幾年前就低調離婚的他，重病時靠姊姊照顧。今所屬公司表示，小金澤升司最近多次進出醫院，1月11日呼吸衰竭，病逝於神奈川縣的一家醫院，依家屬意願，告別式將採不公開形式私下舉行。

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