第75屆艾美獎台灣時間16日早上舉行頒獎典禮，本來早該在去年9月就舉行卻因罷工潮延期4個月舉辦。本屆提名最多的作品為《繼承之戰》27項，《最後生還者》入圍24項居次。最終由《繼承之戰》成為劇情類影集最大贏家！狂掃6項主要獎項，跟在後面的則是喜劇類影集《大熊餐廳》，男主角傑瑞米艾倫懷特，首先在今早拿下了最佳喜劇類影集男主角獎，聲勢如日中天，《大熊餐廳》最後也以6獎作收。

馬修麥費狄恩幫《繼承之戰》拿下今天的第1個獎項。（美聯社）

《繼承之戰》本次以6獎成為劇情類影集最大贏家，主創兼主演群開心上台領獎。 (路透社)

《大熊餐廳》本次也以6獎成為喜劇類影集最大贏家，主創兼主演群開心於幕後合影。 (美聯社）

另外，在迷你劇集的部分， 《怒嗆人生》在金球獎、艾美獎都拿下最佳男、女主角，主創李成進更是在艾美獎拿下技術類獎項以及最佳迷你劇集等5獎，大有斬獲，反倒是同為Netflix影集的《星期三》成陪跑遺珠，而眾所矚目的《最後生還者》則拿下2個最佳客座角色獎項。

第75屆艾美獎得獎名單

最佳劇情類影集 《繼承之戰》

最佳喜劇類影集 《大熊餐廳》

最佳劇情類影集男主角 《繼承之戰》基倫克金（Kieran Culkin）

最佳劇情類影集女主角 《繼承之戰》莎拉史努克（Sarah Snook）

最佳限定影集或電視電影男主角 《怒嗆人生》史蒂芬元（Steven Yeun）

最佳限定影集或電視電影女主角 《怒嗆人生》黃艾莉（Ali Wong）

最佳限定影集或電視電影 《怒嗆人生》（Beef）

最佳戲劇類影集導演 馬克梅羅德 “Connor’s Wedding” 《繼承之戰》

最佳限定影集或電視電影編劇 《怒嗆人生》"The Birds Don't Sing, They Screech In Pain" 李成進（Lee Sung Jin）

最佳戲劇類影集編劇 傑西阿姆斯壯 “Connor’s Wedding” 《繼承之戰》

最佳限定影集或電視電影男配角 《黑鳥》保羅華特豪澤（Paul Walter Hauser）

最佳限定影集或電視電影導演 《怒嗆人生》"Figures Of Light" 李成進（Lee Sung Jin）

最佳喜劇類影集編劇 《大熊餐廳》克里斯多福斯托勒（Christopher Storer） “System”

最佳喜劇類影集導演 《大熊餐廳》克里斯多福斯托勒（Christopher Storer） “System”

最佳喜劇類影集男主角 《大熊餐廳》傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）

最佳喜劇類影集男配角 《大熊餐廳》艾邦摩斯貝克許（Ebon Moss-Bachrach）

最佳劇情類影集男配角 《繼承之戰》馬修麥費狄恩（Matthew Macfadyen）

最佳劇情類影集女配角 《白蓮花大飯店》珍妮佛克莉姬（Jennifer Coolidge）

最佳喜劇類影集女主角 《小學風雲》昆塔布倫森（Quinta Brunson）

最佳喜劇類影集女配角 《大熊餐廳》阿尤艾德維利（Ayo Edebiri）

最佳劇情類影集客座女性角色獎 《最後生還者》斯托姆瑞德 （Storm Reid）

最佳劇情類影集客座男性角色獎 《最後生還者》尼克奥佛曼（Nicholas David Offerman）

最佳喜劇類影集客座男性角色獎《錯棚教練趣事多》山姆理查森（Sam Richardson）

最佳劇情類影集客座女性角色獎 《撲克臉》 茱蒂絲·萊特（Judith Light）

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