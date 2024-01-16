菲律賓總統小馬可仕15日在X平台，罕見以總統身份，代表菲律賓人民恭賀總統當選人賴清德成為下任台灣總統，並期盼持續深化台菲雙邊關係。外交部表示，我國將持續強化與菲律賓各項合作及交流。加拿大約克大學副教授沈榮欽認為，小馬可仕此舉前所未見，似乎暗示兩國可能在未來有更緊密的合作。

小馬可仕在X平台發文，期盼台菲密切合作、強化共同利益、促進和平，確保兩國人民未來繁榮。對於小馬可仕總統祝賀我國順利完成民主選舉，並期盼持續深化台菲雙邊關係，外交部表達誠摯感謝。

外交部指出，台菲兩國地緣關係緊密，在經濟、貿易及文化等各個領域合作密切，兩國也共享自由、民主及法治等價值。我國將在台菲雙方既有的良好基礎上，持續強化與菲律賓各項合作及交流，共同促進區域的和平、穩定及繁榮。

加拿大約克大學副教授沈榮欽透過臉書表示，大選期間，台灣人很少注意到中國與菲律賓在南海的衝突再度升級，導致原先只打算升級一個島基礎設施的計畫遭到變更，菲律賓計劃在所控制的九個島上均升級設施，並將購買更多船艦，在軍事上對抗中國於菲律賓經濟海域日漸升高的侵略性。

他說，不久前中國才因為菲律賓同意增加美軍基地而大表不滿，因為這讓中國進犯台灣更加困難。而菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）曾經公開表示菲律賓恪遵「一中政策」，不會與台灣有正式的官方往來。傳統上菲律賓總統也不會直接向台灣總統當選人道賀。

現在小馬可仕不僅打破慣例，還直接稱呼台灣總統：「我代表菲律賓人民，祝賀賴清德當選台灣下屆總統。」更是前所未見，沈榮欽認為，似乎暗示兩國可能在未來有更緊密的合作。