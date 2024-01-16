台中市北區健行路與學士路口昨（15日）約13時發生機車停車，疑誤催油門暴衝，騎士連人帶車撞上停放於路邊的藍色自小客車，且造成數部機車傾倒，幸多名路人熱心上前協助女騎士，未有人員受傷；過程經網友PO網曝光，唯轄區警局表示，並未接獲報案，警方也呼籲民眾駕車若發生交通事故，應報警不得隨意離開現場。

女停車誤催油門暴衝撞倒機車再撞自小客 熱心路人出手救援

網路社群「黑色豪門企業」稍早PO出一段影片，影片中1名女性機車騎士行經北區健行路與學士路口附近，欲停放車輛時，疑似操作不當，誤催油門，導致往前暴衝，不但造成數部機車傾倒，還連人帶車撞上停放於路邊的藍色自小客車。

許多路人發現，熱心上前協助女騎士將車停好，並協助將傾倒機車扶起，整個過程也遭一旁店家監視器全數捕捉，並PO上社群平台。

轄區台中市警二分局表示，並未接獲報案，也呼籲，民眾駕駛車輛若不慎發生道路交通事故，若有人員受傷者，應迅予救護並儘速通知消防機關，也應通知警察機關，配合必要之調查，不得隨意離開現場，除保障自身權益外，也能避免肇事逃逸之情事發生。