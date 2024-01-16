換句話說，蘋果可透過重新設計涉及侵權的智慧錶，來規避ITC之前發布的進口禁令。

蘋果在2023年9月推出Apple Watch Series 9和Ultra 2，但美國ITC隨即在10月做出裁定，以這兩款最新智慧錶的血氧監測功能侵犯醫療設備公司Masimo的專利權為由禁止蘋果進口。由於美國總統拜登沒有在期限前推翻ITC的裁決，蘋果一度宣布暫停在美國銷售Series 9和Ultra 2這兩款涉及侵權的智慧錶。

該禁令在去年12月26日生效，但隔日蘋果便說服了美國聯邦巡迴上訴法院暫停禁令，並讓兩款智慧錶重新上架，同時也向ITC的禁令提出異議。

蘋果此前曾透露擬重新設計產品，而新版智慧錶將能避開侵權裁定。目前蘋果尚未公開說明與改版相關的資訊，業界認為這可能與軟體更新有關。

根據Masimo周一向聯邦巡迴上訴法院提交的文件，蘋果告訴美國海關和邊境保護局，其重新設計的智慧錶「絕對不含脈搏血氧監測功能」。蘋果向美國海關提交的文件，以及該機關上周五發布的決定均尚未進行公告。

Masimo發言人周一表示，蘋果宣稱其重新設計的手錶不含脈搏血氧監測功能，這是朝「負起責任」邁出正面的一步。

蘋果周一表示，具有血氧監測功能的Series 9和Ultra 2仍可以繼續使用。

分析師表示，暫時化解禁售危機雖然是好消息，但移除這個侵權攻能也可能影響購買意願。此前Equiti Capital首席宏觀經濟學家Stuart Cole表示，蘋果可以輕鬆開發出自己的血液監測軟體，這只是時間問題。對於像蘋果口袋這麼深的公司，軟體開發成本不是什麼太令人擔心的事。現在更重要的是，此事對蘋果的名聲來說不是一件好事，因為這意味著蘋果正在竊取競爭對手的技術，而非自行開發技術。在打這場訴訟時，蘋果更重視的，是這對他們未來的健康類穿戴式產品意味著什麼，而非只針對這個血氧監測軟體。