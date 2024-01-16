高雄市一名詹姓男子，2021年12月21日深夜11時許，與4名友人前往酒店消費，並由A女為他服務；隔天凌晨4時許，詹男將A女框出場後，與友人一同前往另一家酒店續攤。直到清晨6時許，詹男與友人要回飯店繼續飲酒，並邀請A女同行，進入房間後沒多久，詹男的4名友人就陸續離去，僅剩下詹男與A女在房內獨處。

沒想到，詹男竟然獸性大發，強行抱住A女並親吻嘴唇，隨後將A女推倒在床上，再將A女的裙子脫到膝蓋處，詹男則將自己的褲子及內褲脫掉後，想要硬上A女。

所幸A女在前往飯店途中，已經心生警覺，擔心會有事情發生，就用無線耳機與劉姓酒店經紀保持通話，劉男在通話過程中，聽到A女與詹男的對話，察覺有異，立刻撂了5名友人一同前往飯店，並在詹男房門外持續敲門，詹男這才未能強制性交得逞。

法院審理，詹男所為侵害A女性自主程度非輕，且因為A女有所警覺以及劉姓經紀及時趕抵，詹男才未能強制性交得逞，他在最初警詢及偵查中，均勢全盤否認犯行，直到與A女達成5萬元調解並獲諒解後，在法院審理時才坦承犯行。

法官認，詹男為圖一己性慾之滿足，竟想以強暴方式對A女為強制性交，妨害性自主決定權，造成其內心受創，所為誠有不該，所幸劉姓經紀等人及時到場，詹男對A女所生犯罪危害才未繼續擴大，而僅止於犯罪未遂。

法官日前依法判決，詹男犯強制性交罪，未遂，處有期徒刑1年10月。緩刑5年，緩刑期間付保護管束，應向公庫支付新臺幣8萬元，並向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供160小時之義務勞務。

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