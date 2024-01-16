台灣冬季濕冷，一名女子買房裝修時，請師傅替她在室內裝加裝地暖系統，使用後她直呼家裡的溫度很舒服，很像在過秋天，看窗外才知道室外是濕冷的天氣，大讚真的很值得，文章吸引網友關注，許多人認同裝地暖比電暖器舒服，但安裝費用不便宜。

原PO於PTT八卦版指出，買房就已計畫裝修時要在室內加裝地暖系統，周遭的親友聽到都紛紛勸退，並表示台灣的冬天不冷，吹電暖器就很夠，但她仍堅持要這樣做。

原PO入住後遇到冬季首波寒流，她晚上開地暖，隔天早上起床發現室內空氣不乾燥，對比室外又濕又冷的天氣，家裡氣溫就像秋天一樣舒服，直呼裝地暖真的很值得。

貼文吸引一票網友討論，多數人表示，地暖的確比電暖器好用，不僅讓室內溫度變得溫暖，空氣品質也較舒服，唯一缺點是裝設地暖的費用很可觀，「裝地暖的錢，不知道可以開多少年電暖器」、「超好用」、「地暖的舒適度真的大贏暖氣。」