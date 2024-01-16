國道1號中山高速公路今天上午驚傳死亡車禍，楊姓男子駕駛有「瑞典坦克」稱號的掀背車在中山高南下彰化戰備跑道路段自撞內側護欄，楊男下車查看時，楊男在車輛遭後方車碰撞下也被撞飛到中央分隔島內，雖經送醫搶救，仍傷重死亡，車禍事故原因由警方調查釐清中。

國道警方初步調查指出，今天清晨6點多，41歲的楊男駕駛掀背車行經中山高南向207.8公里彰化戰備跑道路段時，行駛中線車道往內側偏移撞擊內側護欄，並往前滑行後停在內側路肩與內側車道上。

事故發生後數分鐘，楊男離開車上，行走在其車輛右前側時，後方1輛由37歲莊姓男子駕駛的租賃小客車追撞楊男的車輛，造成楊男被撞飛，事故發生後，因兩事故車輛占據車道，造成後方車流回堵，事故於上午近8點排除。

國道三隊與彰化縣消防局獲報後派員到場時，發現現場僅撞擊的2輛車，以及受到輕傷的租賃自小客車駕駛莊男，一時找不到被撞噴飛的楊男，直到警方站到中央分隔島上方查看，才赫然發現楊男倒臥在分隔島內的草叢，雖將其送醫搶救，但楊男仍傷重死亡。

國道三隊呼籲，用路人於車輛發生事故停於車道中無法移置時，應於車輛後方100公尺以上擺設故障標誌等安全措施，並視現場照明情形增加其他警示燈光，並使用1968APP開啟定位功能向高公局或國道警察請求協助，人員待援時請站立至護欄外或是車輛前方適當距離，以避免二次事故。