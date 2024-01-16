健和興為綠能、車用、家電等端子連接器廠，其中車用產品涵蓋各式車用連接器、微型防水連接器、控制器(ECU)連接器、電動車充電連接器(BEV/PHEV)，綠電連接器則包括：低電壓連接器、高壓大電流連接器、防水系列連接器及空中插接連接器等。

受到全球經濟疲軟壓抑需求，且客戶去化庫存影響，健和興2023年12月合併營收達3.45億元，較上月營收成長3.41%，年成長5.66%，單月營業淨利為5423萬元，較上月成長14%，稅前盈餘為4917萬元，較上月大幅成長187.81%，以目前實收資本額15.57億元計算，單月每股盈餘為0.24元；累計2023年第4季合併營收達10.12億元，較上季成長3.37%，營業淨利為1.54億元，較上季成長6.91%，稅前淨利為1.23億元，分別較上季及去年同季衰退38.26%及19.23%，單季稅後淨利為9360萬元，分別較上季及去年同季衰退39.97%及14.72%，單季每股盈餘為0.59元。

健和興2023年合併營收達41.7億元，年衰退13.95%，稅前淨利為7.7億元，稅後淨利為5.49億元，每股盈餘為3.49元。

由於健和興擁有完整全球充電站主流規格，並在去年第4季取得北美NACS的安全認證，隨著充電樁等規格趨於標準，健和興表示，NACS規格充電槍預計2024年第2季後開始出貨，可望推升2024年車用營收年成長20%以上，如果NACS、水冷出貨順利，成長幅度有望更高，在稼動率回溫下，有助於毛利率提升。

為因應客戶需求，健和興將於泰國成立製造基地，並設置美國充電槍產線，其中泰國廠預計2024年第1季完工、第2季開始生產，以生產儲能、電力配電的綠能產品為主，並於2024年下半年配合歐美客戶要求從泰國供貨；美國充電槍產線則預計2024年第1季設立，第2季設備安裝，屆時美國及大陸將各有1條產線，台灣則預計有2到3條產線。