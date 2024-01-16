中共在台灣總統大選前4天，本月9日下午發射衛星，卻因偏離軌道引發國防部緊急發佈數次國家級警報，國防部事後檢討認為，發佈警報並無任何違失，但未來將會視不同狀況，例如「飛彈實體攻擊、衛星火箭通過本島上空、殘骸落於台灣本島」等，都會發佈國家級警報，但訊息內容會更詳細，並增加「指引民眾依憲警引導就地避難」等字眼，提醒民眾注意。

據了解，國防部事後召開檢討會，認為發布警報並未有任何疏失。但是確認未來會更精確，且精準的敘述不同「飛航實體攻擊或落於台灣本島」狀況，同時也都會發佈國家級警報，但不同的是，會視狀況內容危害程度，訊息將增加「指引民眾依憲警引導就地避難」等文字，讓民眾更清楚了解威脅性。

至於此次引發熱議的「衛星」及「飛彈」英文用語，國防部也確認，往後將以「Satellite」及「Missile」做為衛星及飛彈的英文翻譯。

國防部發言人孫立方先前接受媒體訪問時指出，國防部在《突發狀況處置規定》有單獨章節針對中共導彈或衛星飛越台灣上空，律定得很清楚。後續還是會依照這個章節律定的狀況，視其軌跡，對我們可能產生的影響或危害，來做預警跟反制作為。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵系統，掌握周邊區域各種威脅，均依規定適時發放告警訊息。未來飛航實體攻擊或落於臺灣本島，告警訊息將指引民眾依憲警引導就地避難。

另，國防部再度表示，1月9日本部發送之警報訊息，因疏忽未同步更新英文原系統用字，已針對未能精準表達向社會大眾致歉。未來將分別以「Satellite」及「Missile」做為衛星及飛彈之英文用語，以免民眾產生混淆。