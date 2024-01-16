國民黨花蓮縣玉里鎮長龔文俊遭控前年九合一選舉期間，送選民豬頭、豬隻及酒水等物行賄，當選接連被判當選無效、賄選罪一審判刑5年、褫奪公權6年，目前停職中。全案經龔提上訴，花蓮高分院15日對當選無效一案宣判廢棄原判決，駁回一審之訴，等同改判當選有效。龔文俊感謝法官明察秋毫，不過仍需待刑事部分獲無罪才能復職。

62歲龔文俊曾任縣議員、玉里鎮長，2018年連任失利，前年再度回鍋參選鎮長勝選，不過因競選期間送豬肉、豬頭及酒水等給原住民部落給耆老，並召集族人宴飲，涉嫌行賄遭花蓮地檢署起訴，當選後接連被花蓮地院民事庭判當選無效，刑事庭賄選罪一審判刑5年、褫奪公權6年，縣府也因此將他停職，派鎮公所秘書詹秀葱代理鎮長。

龔文俊去年曾召開記者會否認賄選，喊冤自己從事養豬事業40餘年，且豬頭與腳受傷豬隻需淘汰屬「廢棄物」，都是無價料，且類似贈與行為已行之多年，並非為選舉買票；全案經上訴，花蓮高分院民事庭昨對當選無效部分宣判廢棄原判決，駁回一審之訴；至於刑事訴訟部分目前仍在審理中。

據了解，法官認為龔文俊從事養豬業多年，此次送的豬肉、豬隻是自己飼養且多為傷殘，對一般市場及民眾來說沒有價值，與賄選要有一定價值的要件不符，加上他過去時常送類似豬肉給當地族人與弱勢，認為該行為不算是買票。

面對全案結果大逆轉，龔文俊直呼一審判決是政治上的錯誤，感謝師團的抽絲剝繭及法官的明察秋毫，認同「無價料」的觀點，還他清白，雖然目前可說是當選有效，不過還有刑事訴訟要打，至於何時回去鎮公所上班則需待縣府通知。

縣府表示，依《公職人員選罷法》交付賄賂罪一審有罪須停職，雖然民事改判當選有效，但因刑事部分還在審理，目前仍無法復職，須待獲判無罪確定才能復職；檢方則將參考民事二審判決理由，繼續爭取龔在刑事上仍有罪。