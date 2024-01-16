90年代玉女歌手任潔玲嫁給小她10歲的大陸籍大學教授「魯夫」，兩人定居於台灣，魯夫也開設了YouTube頻道，分享夫妻的生活點滴，近日魯夫在他所上傳影片中，回憶當時來台灣卻遇到沒熱水的狀況，自嘲：「第一天就給我一個下馬威，想說台灣是不是不歡迎我？」

魯夫在影片中透露，他第一天來台到任潔玲家都已經晚上10點，又冷又累想說先洗個熱水澡，沒想到任潔玲家竟然沒有熱水，不禁自嘲「第一天就給我一個下馬威，想說台灣是不是不歡迎我」，任潔玲連忙解釋，是熱水器壞了，因為疫情不太想讓陌生人進家門才遲遲沒修，自己也因此洗了3年的冷水澡，同時任潔玲也笑虧老公：「懷疑我是詐騙集團，把你騙到台灣修電器。」

任潔玲老公自曝第一天來台竟然洗了冷水澡。（圖／截自魯夫太美頻道）

此外，魯夫住台灣越久越發現台灣的好，舉例兩人一起去大安森林公園，發現裡面的鳥、鸚鵡、松鼠等各種動物，都和遊客很親近，代表台灣人對小動物都很友好、心很良善，牠們才會都不怕人，而台灣人會愛小動物，也就懂得如何去愛人。

另一件事是他和任潔玲去IKEA看到有人一個人用餐，暫時離開座位，手機筆電都不拿，就大剌剌放在那邊，他說他不只在大陸、在英國、在東南亞都沒看過這種情形，代表這裡環境很安全，才會有人敢這樣做，但任潔玲還是提醍大家要有警戒意識。