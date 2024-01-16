高雄1對情侶檔今天凌晨喝完酒後到愛河邊散步，未料男子卻不甚失足跌落愛河中，女友頓時間酒醒，並趕緊拋救生圈給男友，但無奈力氣不夠只好趕緊報警求助，所幸在警消人員協助下，男子成功獲救，不過女友則因為太緊張，而換氣過度導致心臟不舒服，所幸觀察後2人尚無大礙。

鹽埕警分局建國四路派出所於16日深夜3點41分許接獲報案，有人掉落愛河中，員警到達現場了解，發現為一名30歲林姓男子於愛河水域中懷抱救生圈，在水中載浮載沉，員警見狀立即協助女子拉住救生圈，且經報案的25歲林姓女子表示，剛剛與男友喝完酒後，至河西路愛河旁散步，因夜色昏暗男友林男不慎失足跌落愛河，當時試圖將男友拉起，但礙於力量不足才趕緊報案求助。

警消到場後，趕緊將林男從愛河拉起上岸，林女則因緊張，而換氣過度導致心臟疼痛，所幸觀察後2人尚無大礙，並表示沒有意願就醫，員警隨即陪同兩人返家，結束這場驚魂記。

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