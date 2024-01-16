紅了20年的遊戲「大富翁4」到現在仍一堆人玩，一名網友表示，他認為這款遊戲的設定與發展，根本神預言台灣的現況，像是土地在遊戲開局的時候很便宜，到後來卻貴到很誇張，以及物價上漲等，真實上演台灣的房巿和物價，引起網友熱議，不少人大讚，這遊戲會紅這麼久，就是因為是人生教材。

一名網友在PTT上分享，遊戲「大富翁4」約在20多年前就已推出，因為太好玩，所以到現在都很夯，仍有很多年輕人知道阿土伯、孫小美與錢夫人的角色，而他個人認為這個遊戲的設定及玩法真的是神預言，台灣的現況就像是遊戲的內容一樣。

原PO表示，在大富翁的遊戲中，因為土地有限，起初一塊地很便宜，只要幾千元就能買到，但隨著玩家使用紅卡來「炒股」，大家越來越有錢，人人都想要買更多的房子，但土地數量有限，房子終會有蓋滿的時候，最後房價就會飆高。

原PO說，隨著遊戲往下走，遊戲中的物價指數也會越來越高。整個遊戲的故事發展跟台灣的現實狀況超像，只能說大富翁4走在很前面，根本神預言了一切。

貼文引起網友討論，「大富翁本來就是教人炒房的遊戲」、「是，大富翁4是人生的高級教材」、「過年跟親戚的小孩玩這款，玩到吵起來」、「玩遊戲學很多，太神啦」、「玩到最後還有2億的過路費，真的笑死」。