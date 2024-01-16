2024大選落幕，新科立委們將在2月1日宣誓就職，台中市除8席區域立委外，副市長王育敏當選不分區立委、議員黃仁也當選平地原住民立委。台中市長盧秀燕今天市政會議表示，台中的立委是8＋2，有10席立委，相信他們一定會替台中發聲，更重申市府新內閣以市政需求發展，不考慮政治布署。

今天市政會議，盧秀燕表示，上周六2300萬台灣人民選出新的總統跟國會議員，恭喜新任總統賴清德及113位立委當選，其中有1位是台中副市長王育敏，原民議員黃仁也當選全國平地原住民立委，台中的立委是8＋2，有10席立委，未來相信他們一定會替台中發聲。

盧秀燕指出，昨天市府公布新的內閣人事，副市長由市府副祕書長賴淑惠升任，她本身從基層公務員出身，服務40多年，是專業認真負責努力的公務員，能出任副市長代表基層公務員只要努力都有獲升遷的機會；另一位副市長是新聞局長鄭照新，年輕有為僅42歲，是市府升格以來最年輕的副市長，也是目前六都最年輕的副市長。

盧秀燕表示，原勞工局長張大春擔任副祕書長，他本身是萬用局長，擔任過7個局長，業務精通有專業。新聞局長由專委欒治誼升任；勞工局長則由勞動部桃竹苗分署長林淑媛擔任。人事處長長陳杉根退休，新任人事處長也是女性，是台中市升格以來女性首長最多的內閣。

盧秀燕強調，這次改組意義除了老幹新枝；認真公務員都有機會被拔擢；重用女性、年輕人；重用文官，新內閣以市政需求發展為考慮，不做選舉布署或政治上的考慮，新人事新氣象，市府會繼續好好照顧市民。